Двоих детей, пострадавших во время трагедии в пермской школе, выписывают из больницы

Двоих детей, пострадавших в результате инцидента в пермской школе №127, сегодня готовят к выписке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Троих школьников переводят на дневной стационар, один ребенок находится в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Двое детей по-прежнему находятся на круглосуточном стационаре.

Также по информации ведомства, на поправку идет учитель начальных классов Наталья Шагулина. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести с положительной динамикой. Напомним, в конце прошлой недели она была переведена из реанимации в обычную палату. Двое подростков - в стабильном состоянии.

Добавим также, что во время видео-конференц-связи с региональными министерствами глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отметила слаженную работу медицинских служб Пермского края. Министр положительно оценила оперативность реагирования и уровень оказания помощи пострадавшим в школе №127.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2018 года в пермской школе №127, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Кроме того, для пострадавших детей и детей воспитанников будут организованы туристические поездки. Занятия возобновились с 18 января. Меры безопасности усилены: в частности, руководство школы сменило охранное предприятие.