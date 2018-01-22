Прикамский детский омбудсмен предложила взять под контроль Telegram

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова вынесла на обсуждение предложения специалистов по обеспечению безопасности детей в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, что по одной из версий именно информация в Интернете могла стать причиной нескольких ЧП в школах.

Одна из мер - автоматическое блокирование без возможности восстановления групп, которые несут негативное психологическое воздействие на детей , написала Денисова в Facebook.

"Контролировать сеть Телеграм на территории РФ на предмет открытых и закрытых групп, чатов, пропагандирующих продажу наркотиков или продающих наркотики, оружие, людей. В крайнем случае - запрет этой сети на территории РФ. В сети Телеграм есть стикеры-наркотики! И много неконтролируемых сообществ. А скоро будет своя криптовалюта для совершения внутренних продаж!", - отметила Денисова.

Также эксперты предложили создать информационные государственные ресурсы для школьников, "привязать" детские аккаунты в соцсетях к страницам родителей.

"Нужны уроки по информационной безопасности и обязательно - просвещение родителей! Как сделать безопасным интернет дома, в смартфонах у детей и тому подобное. Раз в год на общегородских родительских собраниях поднимать эти вопросы", - озвучила предложение Денисова.