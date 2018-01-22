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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Новости
22.01.2018 11:44 Мск (13:44 Екб)
общество | Пермский край
Прикамский детский омбудсмен предложила взять под контроль Telegram
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денисова, пермь (2018) | Фото:Properm.info

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова вынесла на обсуждение предложения специалистов по обеспечению безопасности детей в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, что по одной из версий именно информация в Интернете могла стать причиной нескольких ЧП в школах.
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Одна из мер - автоматическое блокирование без возможности восстановления групп, которые несут негативное психологическое воздействие на детей , написала Денисова в Facebook.

"Контролировать сеть Телеграм на территории РФ на предмет открытых и закрытых групп, чатов, пропагандирующих продажу наркотиков или продающих наркотики, оружие, людей. В крайнем случае - запрет этой сети на территории РФ. В сети Телеграм есть стикеры-наркотики! И много неконтролируемых сообществ. А скоро будет своя криптовалюта для совершения внутренних продаж!", - отметила Денисова.

Также эксперты предложили создать информационные государственные ресурсы для школьников, "привязать" детские аккаунты в соцсетях к страницам родителей.

"Нужны уроки по информационной безопасности и обязательно - просвещение родителей! Как сделать безопасным интернет дома, в смартфонах у детей и тому подобное. Раз в год на общегородских родительских собраниях поднимать эти вопросы", - озвучила предложение Денисова.



Развитие сюжета: Ранее 22.01.2018 11:59 Мск
Двоих детей, пострадавших во время трагедии в пермской школе, выписывают из больницы

Другие новости по темам: Светлана Денисова, школа 127, нападения в школах, социальные сети
22.01.2018 11:44 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:44 Екб


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Прикамский детский омбудсмен предложила взять под контроль Telegram
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