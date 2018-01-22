На Алтае опровергли сообщение "синоптика" Морозова о похолодании до -62 градусов

Синоптики назвали сфабрикованным ранее распространенный в Алтайском крае прогноз погоды, в котором говорится, что с 24 по 28 января в регионе ожидаются морозы от -54 до -62 градусов.

"Данная информация оформлена на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС - филиала ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" и подписана не существующей в штате фамилией", - приводит "Российская газета" комментарий начальника центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера.

Объявление подписано неким начальником ОГМО Алтайского ЦГМС Л.Ю. Морозовым. На самом деле руководителем этого подразделения Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды является Л.Ю. Сырых.

По данным синоптиков, температура воздуха в указанные дни не опустится ниже минус 48 градусов ночью на отдельных территориях региона. В среднем она будет держаться на отметке минус 35-40 градусов.

По наблюдениям специалистов, морозов ниже минус 52 градусов (в 1931 году) в Барнауле никогда не было.

Отметим, сильные морозы пришли и на Урал: в связи с этим свердловские спасатели напомнили уральцам о рисках, связанных с низкими температурами.