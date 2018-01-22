В Саратове собаки "застрелили" охотника, прыгнув на него

В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели 64-летнего жителя региона от огнестрельного ранения, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данным следователей, мужчину застрелили собаки. Сообщается, что утром 21 января местный житель вместе со своим братом приехал на охоту на территорию охотничьего угодья в Краснокутском районе.

Мужчина выпустил собак из багажника автомобиля, при этом в руках он держал ружье. В момент перемещения собак из машины они прыгнули на охотника и произошло нажатие на курок. "С ранением брюшной полости пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, однако по дороге в больницу он скончался", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.