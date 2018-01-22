В Челябинске сотрудник энергетической компании подозревается в коммерческом подкупе

В Челябинске задержан сотрудник энергетической компании. Мужчину подозревают в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В ходе оперативных мероприятий в момент получения денежного вознаграждения в размере 50 тысяч рублей от представителя юридического лица задержан мужчина, 1977 года рождения, занимающий руководящую должность на предприятии энергетической организации, который собирался способствовать юридическому лицу при заключении контрактов", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.