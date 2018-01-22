"Времена отправки Ковтуна на Олимпиаду с пятого места на чемпионате Европы прошли"

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун пропустит Олимпиаду в Южной Корее. Об этом стало известно после того, как Федерация фигурного катания России опубликовала состав спортсменов сборной команды России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно списку, опубликованному на официальном сайте Федерации, на Олимпиаду поедут фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, запасной - Александр Самарин.

Там также уточнили, что состав команды сформирован по спортивному принципу - по результатам завершившегося в Москве чемпионата Европы.

Состав сборной уже прокомментировал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

"К счастью, в нашей федерации и её руководстве сейчас царит спортивный принцип. Все проблемные вопросы решаются на основании этого принципа, также комплектуются составы. Времена посылки Ковтуна на Олимпиаду с пятого места на чемпионате Европы прошли", - цитирует Мишина "Чемпионат".

Он также отметил, что мужчинам-фигуристам на Олимпиаде будет сложнее, чем женщинам: "Коляде надо выступать безошибочно, что, к сожалению, он пока не демонстрирует. Только в таком прокате он сможет в рукопашную схватиться с японцами. Алиеву стоит включить четвёрной лутц".

Отметим, что непопадание Ковтуна на Олимпиаду было, в целом, предсказуемо. В декабре прошлого года спортсмен принял решение сняться с чемпионата страны перед произвольной программой. По итогам короткой программы он набрал 64,72 балла и занимал 16-е место. Напомним, чемпионат России является отборочным турниром к чемпионату Европы, по итогам которого определится состав сборной на Олимпиаду-2018.

Добавим, что в текущем сезоне Максим Ковтун из-за травм выступил только на этапе "Гран-при" в Америке, где снялся после короткой программы.

Любопытно, что это уже вторая Олимпиада, которую пропускает фигурист: соревнования в Сочи также прошли без него. Напомним, перед Олимпиадой в Сочи у России была только одна квота в мужском катании и три претендента на нее: Максим Ковтун, который с внушительным отрывом выиграл отборочный чемпионат России; Сергей Воронов, который занял второе место на чемпионате Европы, и Евгений Плющенко, который проиграл Ковтуну в России, пропустил Европу, но очень хотел попасть на свою третью Олимпиаду. Для Плющенко был организован закрытый прокат, по итогам которого ему отдали единственное место в олимпийской сборной. В Сочи у спортсмена обострилась травма позвоночника и Плющенко снялся с индивидуального турнира за несколько минут до проката, выступив только в командном.

Напомним, Максим Ковтун - серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года, трёхкратный чемпион России 2014, 2015 и 2016 годов.