Югорский ребенок из-за некачественного лечения впал в кому

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за того, что ребенок впал в кому из-за неправильного лечения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, 5 октября 2017 г. в инфекционное отделение Нижневартовской окружной детской клинической больницы попал 13-летний подросток, у которого подозревали менингит. За время лечения в клинике ему стало хуже, он впал в кому. Следствие полагает, что это могло произойти из-за того, что югорчанина лечили некорректно.

Назначены экспертизы, которые расскажут, есть ли связь между действиями врачей и нынешним состоянием ребенка.