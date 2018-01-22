В Госдуму внесен проект закона о "детях войны"

Фракция ЛДПР в Госдуме сегодня вносит в "нижнюю палату" законопроект о "детях войны". Он закрепляет на федеральном уровне статус и определенные меры соцподдержки для них.

Некоторые субъекты самостоятельно определили указанную категорию, а также набор мер социальной поддержки для нее. Это вызывает постоянные дискуссии, поскольку при этом применялись разные подходы к тому, кого считать "детьми войны", сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

ЛДПР предлагает установить статус "детей войны" гражданам РФ, которым на 3 сентября 1945 г. не исполнилось 18 лет, постоянно проживающим на территории страны. В числе мер поддержки для этой категории: ежемесячная денежная выплата в размере 1000 руб., преимущество при приеме в стационары и учреждения соцобслуживания.

"В федеральном законодательстве по вопросам социальной защиты граждан применяется общий принцип, согласно которому гражданину, имеющему право на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, такие меры предоставляются по одному основанию и по выбору гражданина. Этот принцип не будет распространяться на предоставление "детям войны" меры поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, учитывая их заслуги перед страной, то есть эта выплата будет суммироваться с уже имеющимися у человека иными выплатами", - отмечают в партии.

Как сообщало Накануне.RU, несколько аналогичных проектов уже внесены в Госдуму. На инициативы, дошедшие до слушаний, отрицательные заключения давало Правительство РФ.