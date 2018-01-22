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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Новости
22.01.2018 11:04 Мск (13:04 Екб)
общество | В России
В Госдуму внесен проект закона о "детях войны"
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государственная дума рф (2009) | Фото: Накануне.ru

Фракция ЛДПР в Госдуме сегодня вносит в "нижнюю палату" законопроект о "детях войны". Он закрепляет на федеральном уровне статус и определенные меры соцподдержки для них.
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Некоторые субъекты самостоятельно определили указанную категорию, а также набор мер социальной поддержки для нее. Это вызывает постоянные дискуссии, поскольку при этом применялись разные подходы к тому, кого считать "детьми войны", сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

ЛДПР предлагает установить статус "детей войны" гражданам РФ, которым на 3 сентября 1945 г. не исполнилось 18 лет, постоянно проживающим на территории страны. В числе мер поддержки для этой категории: ежемесячная денежная выплата в размере 1000 руб., преимущество при приеме в стационары и учреждения соцобслуживания.

"В федеральном законодательстве по вопросам социальной защиты граждан применяется общий принцип, согласно которому гражданину, имеющему право на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, такие меры предоставляются по одному основанию и по выбору гражданина. Этот принцип не будет распространяться на предоставление "детям войны" меры поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, учитывая их заслуги перед страной, то есть эта выплата будет суммироваться с уже имеющимися у человека иными выплатами", - отмечают в партии.

Как сообщало Накануне.RU, несколько аналогичных проектов уже внесены в Госдуму. На инициативы, дошедшие до слушаний, отрицательные заключения давало Правительство РФ.

Другие новости по темам: дети войны, ЛДПР, Нилов.
22.01.2018 11:04 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:04 Екб


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В Госдуму внесен проект закона о "детях войны"
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