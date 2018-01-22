Следователи Кузбасса выясняют причину пожара, в котором погибли двое малолетних детей

Следователи Кузбасса выясняют обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре в одном из частных домов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Инцидент произошел в минувшую субботу в одном из частных домов города Прокопьевска. После тушения пожара в доме были обнаружены тела двух малолетних детей без видимых признаков насильственной смерти.

По имеющейся информации, родители ушли в магазин, оставив дома детей трех и шести лет. "Вернувшись к дому, родители заметили, что из-под крыши дома идет дым. Отец вызвал пожарных и "скорую помощь", а сам с соседом вынес из дома детей, которые были без сознания", - говорится в сообщении.

Детей спасти не удалось, они скончались по дороге в больницу. Сообщается, что семья, в которой погибли дети, благополучная. Специалисты устанавливают причину возгорания.