Собчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборах президента

Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимые для регистрации на выборах президента РФ.

По словам руководителя сети региональных штабов кандидата Тимура Валеева, сбор будет продолжен.

"Мы не прекращаем сбор подписей ни в одном регионе, потому что в любом случае будет дополнительная выбраковка на стадии в Москве, всего мы планируем собрать 130-140 тысяч подписей", - заявил он.

В штабе Собчак ожидают, что 105 тысяч поверенных подписей будут сданы в Центризбирком 30 января.

Ранее сообщалось, что Собчак, выдвинутая на выборы президента партией "Гражданская инициатива", за первые дни после открытия специального избирательного счета потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн рублей.