Собчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборах президента

Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимые для регистрации на выборах президента РФ.
Читайте также:
"Я рассчитываю на более благоразумный выбор", - Куйвашев о готовности работать с Собчак после президентских выборов
По словам руководителя сети региональных штабов кандидата Тимура Валеева, сбор будет продолжен.
"Мы не прекращаем сбор подписей ни в одном регионе, потому что в любом случае будет дополнительная выбраковка на стадии в Москве, всего мы планируем собрать 130-140 тысяч подписей", - заявил он.
В штабе Собчак ожидают, что 105 тысяч поверенных подписей будут сданы в Центризбирком 30 января.
Ранее сообщалось, что Собчак, выдвинутая на выборы президента партией "Гражданская инициатива", за первые дни после открытия специального избирательного счета потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн рублей.