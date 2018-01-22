В Харьковской области задержан с обморожениями россиянин, попросивший статус беженца

В Харьковской области украинские пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек границу с Украиной и попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника, стражи границы установили, что тот нуждается в неотложной медицинской помощи, поскольку он имел признаки обморожения конечностей", - говорится в сообщении.

Прибывшие медики установили диагноз - обморожение конечностей рук и ног. В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу. По факту инцидента пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы в Харьковской области. В настоящее время мужчина находится на стационарном лечении под охраной.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле границу с Украиной незаконно пересекли трое россиян.