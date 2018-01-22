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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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На Среднем Урале пьяный мужчина разгуливал по улице с обрезом
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обрез, оружие, огнестрельное оружие, ружье (2018) | Фото: ГУ МВД России по СО

В Тавде нетрезвый мужчина разгуливал по улице с обрезом охотничьего ружья. Он был задержан, а оружие - изъято.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина разгуливал по улице Максима Горького, когда его заметили сотрудники патрульно-постовой службы. В полиции ранее не судимый и официально трудоустроенный местный житель 1970 года рождения пояснил, что ружье взял из дома своего друга, с которым некоторое время назад распивал спиртное.

Выехав по адресу места жительства указанного гражданина, стражи порядка выяснили, что здесь проживает 51-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был судим по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый не стал отпираться и подтвердил, что изъятое у его приятеля ружье действительно принадлежит ему. Со слов подозреваемого, обрез он нашел еще в 2011 году, когда ремонтировал сарай, с тех пор хранил у себя. В тот день, в ходе застолья владелец незаконно хранящегося ружья показал его своему товарищу, который не долго думая, забрал его.

Полицейские попросили мужчину добровольно выдать незаконно хранящиеся у него предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте, после чего хозяин дома отдал сыщикам шесть патронов, того же калибра, что и оружие.

обрез, оружие, огнестрельное оружие, ружье(2018)|Фото: ГУ МВД России по СО

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Не избежал ответственности и приятель подозреваемого, который будучи пьяным разгуливал с оружием по улицам города – в отношении него органы внутренних дел составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

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22.01.2018 10:48 Мск | Тавда | информационная служба Накануне.RU
12:48 Екб


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На Среднем Урале пьяный мужчина разгуливал по улице с обрезом
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