На Среднем Урале пьяный мужчина разгуливал по улице с обрезом

В Тавде нетрезвый мужчина разгуливал по улице с обрезом охотничьего ружья. Он был задержан, а оружие - изъято.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина разгуливал по улице Максима Горького, когда его заметили сотрудники патрульно-постовой службы. В полиции ранее не судимый и официально трудоустроенный местный житель 1970 года рождения пояснил, что ружье взял из дома своего друга, с которым некоторое время назад распивал спиртное.

Выехав по адресу места жительства указанного гражданина, стражи порядка выяснили, что здесь проживает 51-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был судим по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый не стал отпираться и подтвердил, что изъятое у его приятеля ружье действительно принадлежит ему. Со слов подозреваемого, обрез он нашел еще в 2011 году, когда ремонтировал сарай, с тех пор хранил у себя. В тот день, в ходе застолья владелец незаконно хранящегося ружья показал его своему товарищу, который не долго думая, забрал его.

Полицейские попросили мужчину добровольно выдать незаконно хранящиеся у него предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте, после чего хозяин дома отдал сыщикам шесть патронов, того же калибра, что и оружие.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Не избежал ответственности и приятель подозреваемого, который будучи пьяным разгуливал с оружием по улицам города – в отношении него органы внутренних дел составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.