Под пролеты Крымского моста устанавливают антисейсмические устройства

На автодорожной части моста через Керченский пролив, которая сдается в декабре 2018 года, началась установка шок-трансмиттеров – устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия.

Благодаря этому техническому решению мост выдержит 9-балльное землетрясение, сообщили Накануне.RU в информцентре "Крымский мост".

Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

"Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста "дышать", то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам", - пояснил технический директор "Института Гипростроймост – Санкт-Петербург" Игорь Колюшев.

В современном мостостроении подобная технология антисейсмической защиты широко распространена. Например, в России шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.

На Крымском мосту применяются шок-трансмиттеры, воспринимающие нагрузки в 850 и 1500 кН (расчетное усилие в 85 и 150 тонн). На автодорожной части планируется установить более 760 таких устройств.

На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов иное, оно предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.

Ранее в Крыму отреагировали на заявление экс-главы Гештаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко об уязвимости Крымского моста.