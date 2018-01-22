Экс-замглавы Радужного заплатит 3,2 миллиона за получение двух взяток

Бывшая заместитель главы Радужного наказана за получение двух взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Она оштрафована на 3 млн 200 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

Напомним, 21 ноября 2016 г. обвиняемая получила от горожанки 20 тыс. руб. за помощь в покупке городом квартиры, принадлежащей сыну взяткодателя. 13 февраля 2017 г. представитель управляющей компании заплатил ей 250 тыс. руб. За это тогда еще вице-мэр должна была помочь принять тарифы на жилищно-коммунальные услуги, выгодные для этой компании. Впоследствии бывшая чиновница потеряла свою должность в связи с утратой доверия.