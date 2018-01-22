1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

Состояние богатейших людей планеты за год выросло. Теперь 1% населения Земли владеет 82% всех богатств. Состояние 3,7 млрд жителей планеты при этом осталось неизменным, следует из ежегодного доклада Oxfam.

Общее богатство миллиардеров с 2010 г. увеличилось на 13%. Их состояние увеличивалось в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих по всей планете. При этом богатство у них росло, в том числе, за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих, сообщает РБК.

"Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций", — заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.

Как сообщало Накануне.RU, год назад Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись. По подсчетам экспертов, совокупное "состояние" 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно $426 млрд — в среднем по $118 на каждого. Те же $426 млрд были у восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги ($67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд), Карлоса Слима ($50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).