Рейсы в "тюменской матрешке" задерживаются на несколько дней из-за сильных морозов

Холодная погода внесла свои коррективы в работу аэропортов "тюменской матрешки". Некоторые самолеты из-за погодных условий задерживаются на несколько дней, передает корреспондент Накануне.RU.

Аэропорт Нового Уренгоя не может покинуть самолет ЮВ 585, следующий до Калининграда. Он должен был улететь еще 19 января. Однако вылет перенесен на 23 января. Еще один рейс до Калининграда перенесен с 21 на 24 января. С 20 на 23 января перенесен вылет рейса ЮВ 586 в Бугульму. Также задержаны обратные рейсы - два из Калининграда (вылеты должны были состояться 20 и 21 января) и один с Бугульмы (пассажиры должны были прибыть 19 января). Прибытие всех рейсов ожидается 23 января.

В справочной службе аэропорта корреспонденту Накануне.RU сообщили, что столь длительные задержки связаны с непростыми метеорологическими условиями.

В аэропорту Нижневартовска рассказали, что на несколько часов задержан рейс авиакомпании "Ямал" из Уфы. Рейс ЛА 215 "Уфа - Нижневартовск - Новосибирск" должен был прибыть в 9.00 по местному времени, однако был задержан до 15.00. В результате также задержан вылет из Нижневартовска в Новосибирск до 15.30. По информации сотрудников аэропорта, коррективы в расписание внесла непогода - температура в районе аэропорта минус 43°С.

Морозы вмешались и в работу сургутского аэропорта. Самолет компании S7, следующий до Новосибирска, и самолет компании "Северный ветер", направляющийся в Камрань, задерживаются до 13.00 по местному времени. До 17.05 задержан самолет компании "NordStar", следующий по маршруту Томск - Красноярск (Емельяново). Также на несколько часов задерживается прибытие двух рейсов из Новосибирска, рейса из Красноярска и Бугульмы.