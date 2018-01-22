В московском парке "Зарядье" в конце февраля откроют ледяную пещеру высотой около шести метров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Москвы.

Отмечается, что на ее создание уйдет порядка 70 тонн льда.

Конструкция рассчитана на круглогодичное посещение. Автором проекта выступил Александр Пономарев.

"Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 километров. Внутри циркулирует около восьми тонн специальной охлаждающей жидкости. Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как сообщается, посетители смогут дотронуться до ледяной поверхности. На медиаэкранах, которые установят рядом с пещерой, будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.

Как сообщало Накануне.RU, в ФАС, Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой проверить подрядчиков, участвующих в строительстве парка "Зарядье".