В Зауралье мужчине, который разрубил топором автомобиль сотрудников Росгвардии, дали 6 лет особого режима

В Макушино вынесли приговор 30-летнему мужчине, который разрубил капот полицейской машины топором.

Инцидент произошел утром 19 октября, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сотрудники Росгвардии приехали по вызову о краже коровы - увидев правоохранителей, пьяный мужчина выбежал из ограды дома и воткнул топор в капот служебного автомобиля. После чего нападавший замахнулся на сотрудника правоохранительных органов - полицейским пришлось выстрелить мужчине в ногу.

"В судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина не признал. Напомним, что в ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", - добавили в СК.

Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.