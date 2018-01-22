На Южном Урале задержали нетрезвого водителя, перевозившего юных участников соревнований по мотокроссу

В Копейске сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя, перевозившего 10 несовершеннолетних участников соревнований по мотокроссу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 21 января. Сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль ГАЗ-3302 для проверки документов, но почувствовали от водителя резкий запах алкоголя. В кузове грузового автомобиля находилось 17 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, в результате которого установлено содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,52 мг/л. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен административный протокол.

По предварительной информации, дети и сопровождающие их взрослые приехали в Копейск из Магнитогорска на соревнования по мотокроссу в составе команды. Однако их автобус сломался и организаторы воспользовались услугами другого водителя, который согласился перевезти детей и взрослых на личном автомобиле.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Сотрудниками Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области достигнута договоренность о доставлении команды к стадиону. После чего дети и сопровождающие их взрослые были размещены в теплый маршрутный автобус и под сопровождение экипажа ДПС ГИБДД своевременно доставлены на стадион для участия в соревнованиях", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В настоящий момент по данному происшествию готовится сообщение в министерство образования и науки Челябинской области.