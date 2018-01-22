Три человека погибли при пожаре в центре Москвы

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек в результате пожара в центре Москвы.

22 января в квартире одного из жилых домов по Стрельбищенскому переулку произошло возгорание, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу. После тушения пожара обнаружены тела двоих мужчин и одной женщины.

"При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Предварительная причина смерти трех жителей столицы – отравление продуктами горения", - отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают личности погибших. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.