Глава минстроя Пермского края нанял пятого заместителя

Министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин нанял пятого заместителя. Им стал бывший глава департамента строительства технической инфраструктуры "Ростелеком" Игорь Ведерников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

К своим обязанностям Игорь Ведерников приступил с 15 января. В минстрое Прикамья новый замминистра будет курировать блок капитального строительства, осуществляемого на территории региона.

Игорь Ведерников родился в Перми. С 1993 г. возглавлял департамент строительства технической инфраструктуры ПАО "Ростелеком".

По данным "Ъ", новый заместитель министра занял ставку Александра Кузнецова, курировавшего финансы и уволившегося из минстроя сразу после нового года, в связи с переездом в один из южных регионов РФ.