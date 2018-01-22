На трассе Шадринск – Ялуторовск погибли два человека

Смертельная авария произошла на одной из трасс Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Трагедия произошла в 15.50 на 130 км трассы Шадринск – Ялуторовск. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай Гетц" зацепила обочину дороги, машину развернуло и выбросило на "встречку". Там она столкнулась с "Ниссан Кашкай".

Погибли 36-летняя водитель "Хендая" и 30-летний пассажир этого автомобиля. 29-летний водитель второго автомобиля обратился в больницу с травмой живота и резаной раной предплечья. Обстоятельства ДТП выясняются.