В США назвали идеальное оружие России для отражения атаки дронов

Американское издание National Interest назвало российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников.

Как отмечается в материале, во время действий российских военных в Сирии эти ЗРПК неоднократно сбивали ракеты и беспилотники. К примеру, в декабре 2017-го они поразили две ракеты, запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим.

Подчеркивается, что "Панцирь" может справиться не только с ракетами и беспилотниками, но и низколетящими самолетами и вертолетами, пишет "Лента.ру". Ничего подобного в США нет, сообщает издание.

Напомним, в январе была совершена атака при помощи дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии. Боевики при этом использовали самодельные дроны с кустарными минами. Атака была отбита российскими военными, все беспилотники были уничтожены.