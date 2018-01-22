В ЦПКиО им. Маяковского закрыли каток и аттракционы на два дня

В екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского из-за сильных морозов закрыли каток и аттракционы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Информируем Вас о том, что 22 и 23 января 2018 года, в связи с наступлением морозов, каток и аттракционы парка Маяковского не работают", - сообщается на сайте парка.

Отметим, что в Свердловской области с 22 января по 24 января температура воздуха днём составит от - 18 до - 29 градусов Цельсия.

По предварительному прогнозу, морозы продержатся до 25 января. В связи с этим свердловские спасатели напомнили уральцам о рисках, связанных с низкими температурами. В ведомстве подчеркнули, что населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления - печное, газовое, электрическое - должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.