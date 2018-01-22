"Если будет нужно, добавим еще 100-200 га", - площадь ЭКСПО-парка в Екатеринбурге может быть увеличена

Площадь территории, отведенной в Екатеринбурге под ЭКСПО-парк, может быть увеличена еще на 100 - 200 га. Об этом в рамках презентации заявки столицы Среднего Урала в Париже заявил вице-губернатор Александр Высокинский.

"Если будет нужно, добавим еще 100-200 га. Ведь страна у нас большая", - цитирует Высокинского "Российская газета".

При этом, как сообщалось ранее, в Екатеринбурге в случае победы российской заявки за право проведения ЭКСПО-2025 и так будет создан самый крупный в истории выставочного движения ЭКСПО-парк. Его площадь составит 550 га. Накануне.RU ранее рассказывало, как он будет выглядеть.

Александр Высокинский отметил, что по желанию стран-участниц ЭКСПО-2025 в уральской столице им будет дана возможность оставить за собой павильоны, которые преобразуются в центры их представительств на Урале для развития совместных проектов в сфере малого и среднего бизнеса, а также и бизнес-коммуникаций.

Напомним, накануне стало известно, что Франция выбыла из конкурса за право проведения ЭКСПО-2025. Конкурентами Екатеринбурга остались Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).