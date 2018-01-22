В Воронеже трое полицейских избили мужчину и забрали у него деньги

По предварительным данным, 17 января трое сотрудников полиции избили местного жителя и похитили у него деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пострадавший с заявлением обратился в следственный отдел по Левобережному району.

Трех полицейских задержали сотрудники СК и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД. Избитый молодой человек опознал полицейских. Подозреваемых допросили. В ближайшее время стражам порядка изберут меру пресечения.

По данному факту в ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки. "В случае, если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в СК.