В Кургане несколько десятков домов останутся без воды

В Кургане из-за замены задвижки на водопроводе у дома №98 на Бурова-Петрова требуется отключить воду.

Работы запланированы на 23 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Холодной воды не будет с 14.00 до 21.00 часов по следующим адресам:

- проспект Машиностроителей: четная сторона №1-17 включительно, нечетная сторона №2-30А, в том числе 4А (Детский сад №3 "Синичка")

- ул. Дзержинского: четная сторона №16-70, нечетная сторона №15-61, в том числе 23 (Детский сад №90 "Радуга", 22А (кондитерский цех "Сокол")

- ул. Некрасова, 1 (Курганский мясокомбинат), 9

- ул. Химмашевская полностью в том числе "Молоко Зауралья"

- ул. Омская: четная сторона №76-152, нечетная сторона №145-183

- ул. Бурова-Петрова, 96Г/1, 96Г, 96, 96Б(т/п №144), 96А, 98, 98Г, 98А (автомойка), 100А, 100, 120ст.23 "Ариадна", 93-99

- поселок Восточный (кроме ул. Гагарина, Ломоносова, Челябинская, Декабристов, Бульвар Мира), в том числе ул.Бородина, 41 (школа №44), ул.Гайдара, 68 (Детский сад №117 "Рябинка").