КамАЗ вышел из корпоративного отпуска

Сегодня сотрудники ПАО "КамАЗ" приступили к работе после двухнедельного отпуска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО, корпоративный отпуск прошёл в период с 9 по 21 января, вторая часть отпуска камазовцев в 2018 году запланирована на 6-20 августа.

"При этом традиционно в штатном режиме работали ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением отчётности. Кроме того, корпоративный отпуск не распространялся на подразделения, отвечающие за продажу автотехники, и работников, задействованных в выполнении заказов по продукции диверсификации. Эти камазовцы отдыхают по специально разработанному графику отпусков", - сообщили на "КамАЗе".

За оставшиеся рабочие дни января на заводе должно быть произведено более 1100 автомобилей и 1200 силовых агрегатов, отгружено запасных частей на 1 млрд рублей.