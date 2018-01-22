В Тюмени ученики 1 – 9 классов могут не ходить в школу

22.01.2018 09:19 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин

11:19 Екб





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В Тюмени ученики 1 – 9 классов могут не ходить в школу