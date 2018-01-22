Пермские энергетики создали электросетевую инфраструктуру для подключения первой очереди жилого квартала "Арсенал"

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" завершили работы по обеспечению электроснабжения первой очереди жилого квартала "Арсенал", возводимого в микрорайоне Красные Казармы города Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Для выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили кабельные линии 6 кВ общей протяженностью более 2,3 км. Кроме того, на подстанции 110/10/6 кВ "Технологическая" установлены два вакуумных выключателя 6 кВ и проведена замена шинных мостов 6 кВ трансформаторов.

Проведенные мероприятия позволяют выдать запрошенную для первой очереди жилого квартала "Арсенал" мощность в объеме 4,2 МВт.

Первая очередь строительства жилого квартала "Арсенал" представляет собой четыре дома переменной этажности от 11 до 25 этажей. В 2018 году строители планируют сдать в эксплуатацию более 100 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, на отведенном под застройку участке площадью 30 гектаров запланировано строительство торгово-развлекательного центра и паркинга.