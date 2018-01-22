В Свердловской области нашли пропавшую семиклассницу

В Свердловской области в посёлке Горный Щит 21 января ночью нашли пропавшую девочку, сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

"Ночью 21 января в ходе розыскных мероприятий несовершеннолетняя была найдена в районе поселка Горный Щит. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено. Инспекторы ПДН провели профилактические беседы. Семья поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних, информация направлена также в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ученица 7 класса 19 января ушла из дома в поселке Горный Щит и не вернулась. Инспекторы по делам несовершеннолетних, опросив 39-летнюю мать и бабушку, выяснили, что школьница после конфликта с мамой сказала, что пошла на колонку за водой, после чего не вернулась.