В Прикамье на 20 суток остановлена работа сельской школы из-за антисанитарии

В Гайнском районе по решению суда на 20 суток приостановлена работа школы, расположенной в поселке Сейва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Во время повторной проверки, которую провели сотрудники районной прокуратуры вместе с врачом по общей гигиене окружного филиала центра гигиены и эпидемиологии, в школе были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Выгребная яма, расположенная рядом с пищевым блоком, накрыта деревянной крышкой, туалет для девочек находится в пристрое к зданию школы и представлен двумя кабинками, для мальчиков установлен надворный туалет, у персонала санузел отсутствует вовсе. Кроме того, потолки, стены и полы школы покрыты трещинами, рамы окон деревянные, местами прогнившие, у классных досок отсутствует местное искусственное освещение, а питьевую воду учащиеся получают из пластиковой канистры с краном, что не соответствует требованиям СанПиН. Также не обеспечена подача воды в учебные кабинеты, дорожки для входа и въезда на территорию школы не имеют твердого покрытия. Отметим, что школа располагается в одноэтажном деревянном здании 1964 г. постройки, на данный момент в учреждении обучается 53 ребенка от шести до 16 лет.

Отметим, что это уже вторая проверка. При первой были выявлены аналогичные нарушения. В качестве наказания был назначен штраф в сумме 80 тыс. руб. Сумма была оплачена своевременно, но мер к обеспечению учащихся и сотрудников всеми необходимыми условиями жизни и труда так и не было принято. В результате вход в школу опечатан, руководство предупреждено об административной ответственности за неисполнение требований приставов.