Пассажир рейса Екатеринбург - Хельсинки пытался провезти в чемодане редких лягушек и гекконов. Мужчина оштрафован, а пресмыкающиеся и земноводные отправлены в зоопарк. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как стало известно, челябинец, вылетавший рейсом Екатеринбург - Хельсинки с одним чемоданом в руках зашел в зону "зеленого" контроля международного терминала аэропорта "Кольцово". При прохождении таможенного контроля выяснилось, что чемодан заполнен пластиковыми контейнерами с рептилиями и амфибиями. Африканская лягушка-бык, жаба-клоун, сибирский углозуб, шишкохвостый геккон Уиллера, скальный психоделический геккон, мадагаскарский листохвостый геккон, австралийский плоскохвостый геккон, западно-индийский эублефар, новозеландский зеленый геккон, анолис-рыцарь по словам хозяина направлялись за границу для участия в выставке.

Мужчина не стал отрицать, что не заполнял таможенную декларацию на питомцев, так как не знаком с таможенными правилами. При этом некоторые из указанных видов рептилий, такие как мадагаскарский листохвостый геккон Эбенауи, новозеландский зеленый геккон и скальный психоделический геккон ограничены к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в связи с угрозой их исчезновения.

По заключению специалистов, рыночная стоимость товара, если так можно назвать 163 живые головы амфибий и рептилий, по состоянию на момент попытки его вывоза, составляла более 1,1 млн руб.

По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, а все животные конфискованы и переданы Екатеринбургскому зоопарку. Попытка обжаловать постановление успехом не увенчалась – Свердловский областной суд оставил постановление райсуда без изменения.