В Зауралье задержали таджика, который находится в международном розыске за грабеж

В Зауралье задержали таджика, который с 2015 года находился в международном розыске за грабеж и скрывался в России от правоохранителей своей страны.

Мужчину задержали 18 января в автомобильном пункте пропуска "Петухово", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Злоумышленник был пассажиром рейсового автобуса - он хотел выехать из России.

"Иностранец находится в международном розыске, инициатором розыска выступали ОМВД Республики Таджикистан по г. Кайраккум. С января 2015 года иностранец скрывался от правоохранительных органов Таджикистана на территории России с целью уклонения от уголовного преследования", - добавили в ведомстве.

Сейчас таджик передан полиции Петухово для дальнейшего расследования уголовного дела.