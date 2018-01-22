"Не поможет": Пушков прокомментировал крещенские купания посла США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал купание в проруби посла США в России Джона Хантсмана.

"В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет", - написал Пушков в твиттере.

В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 января 2018 г.

Ранее Хантсман, после того, как окунулся в купель, заявил, что почувствовал "большую связь с народом России", назвав это "незабываемым опытом". Также сообщалось, что специально для поездки он купил валенки.