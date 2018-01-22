В Челябинске зафиксировали превышения ПДК по формальдегиду

В Челябинске передвижная лаборатория минэкологии зафиксировала превышения ПДК по формальдегиду. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Так, 19 января на перекрестке улицы Васенко и проспекта Ленина превышение по формальдегиду составило в 11.40 ч. – 4,04 ПДК, в 12.00 ч. – 3,96 ПДК. 20 января замеры проводились в поселке Першино. Там за период с 11.00 до 11.40 ч. Превышения по формальдегиду были от 3,32 до 3,86 ПДК.

Напомним, в Челябинске с 16 января до 13 часов 22 января сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Как уже сообщало Накануне.RU, 19 января в Челябинске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий в период НМУ. Как сообщила и.о. министра экологии области Яна Куприкова, на следующей неделе будут завершены комплексные расчёты уточненных квот возможных выбросов для предприятий.