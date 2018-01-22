Дело мэра Махачкалы передано в ГСУ по Северному Кавказу

Расследовать дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева будет Главное следственное управление СКФО СКР. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета, соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин "для наиболее полного и тщательного расследования".

Как сообщалось ранее, Мусаев подозревается в совершении главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий. Накануне по ходатайству следственных органов СК России по Дагестану в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Следствие полагает, что в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м, расположенный в городе Махачкале, является собственностью республики Дагестан, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность земельного участка за плату в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 миллиона рублей. Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления по СКФО СКР принять необходимые меры для скорейшего установления всех обстоятельств преступления, в том числе полного ущерба, причиненного преступными действиями, и всесторонней квалификации действий фигуранта дела. Кроме того, следователям дано поручение проверить деятельность Мусаева на предмет наличия других возможных эпизодов преступной деятельности.