В якутском селе в доме, построенном для сирот, рухнул потолок

Прокуратура в Якутии начала проверку из-за обрушения потолка в жилом доме, построенном для детей-сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, жилой четырехквартирный дом в селе Сунтар был введен в эксплуатацию в 2013 году, в нем жили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Застройщиком объекта являлся индивидуальный предприниматель, заказчик объекта - Сунтарский район.

"В рамках проверки прокуратура даст оценку соблюдению при строительстве дома градостроительного законодательства, оценку законности действий при приемке объекта в эксплуатацию", - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В декабре в Перми в гинекологическом отделении медико-санитарной части №7 обрушился потолок. В результате ЧП никто не пострадал. Пользователи соцсетей отмечают, что больница находится в плачевном состоянии.