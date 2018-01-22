Трое пермяков заживо сгорели в своей квартире

В деревянном одноэтажном трехквартином доме, расположенном в селе Екатерининском Сивинского района, произошел пожар. В огне погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

Возгорание произошло в ночь на 22 января. В эпицентре трагедии – одной из квартир – жили муж с женой. В огне погибли они и гостивший у них пермяк. Следов того, что жертвы умерли от насилия, нет: следователи полагают, что они скончались от острого отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.