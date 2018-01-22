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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Трое пермяков заживо сгорели в своей квартире
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В деревянном одноэтажном трехквартином доме, расположенном в селе Екатерининском Сивинского района, произошел пожар. В огне погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.
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Возгорание произошло в ночь на 22 января. В эпицентре трагедии – одной из квартир – жили муж с женой. В огне погибли они и гостивший у них пермяк. Следов того, что жертвы умерли от насилия, нет: следователи полагают, что они скончались от острого отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.

Другие новости по темам: село Екатерининское, Сивинский район, пожар, смерть в огне, уголовное дело
22.01.2018 08:50 Мск | Михаил Лукашкин
10:50 Екб


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Трое пермяков заживо сгорели в своей квартире
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