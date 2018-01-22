Ростех готов вложить в самолет МС-21 30-40 млрд

Наблюдательный совет Ростеха на предварительном обсуждении поддержал вхождение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав госкорпорации, а также утвердил инвестиции в проект по производству самолета МС-21 на уровне 30-40 млрд рублей в течение трех лет. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы, в том числе, рассматривали этот вопрос (передачи ОАК под контроль госкорпорации) предварительно на одном из наблюдательных советов Ростеха, Ростех поддержал эту инициативу с точки зрения предоставления инвестиций на трехлетку от 30 до 40 млрд рублей из собственной прибыли предприятия, Ростеха, чтобы обеспечить своевременность реализации программы МС-21", - сообщил он.

Мантуров также сообщил, что вопрос вхождения ОАК в состав госкорпорации "Ростех" находится на стадии обсуждения. "Связана она (работа по разработке предложения о вхождении ОАК в состав "Ростеха") была в первую очередь с тем, что требуется дополнительное финансирование для разработки авиационной техники, в частности МС-21, - пояснил он. - Проработали эту инициативу с другими ведомствами, которые нас поддержали. Что касается принятия окончательного решения, это зависит от премьер-министра, президента".

"Мы точно на уровне правительства выработаем единое решение и выйдем с этой инициативой, уже согласованной с президентом", - добавил Мантуров.

МС-21 - это разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая этого года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года, передает ТАСС.