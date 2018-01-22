Пьяный екатеринбуржец устроил дебош на борту самолета Москва - Петропавловск-Камчатский

Пьяный екатеринбуржец устроил дебош на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Петропавловск-Камчатский. Мужчина нецензурно ругался и напал на бортпроводника. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело.

"В полицию за помощью обратился бортпроводник авиарейса Москва – Петропавловск-Камчатский. Он сообщил, что во время полета в салоне "бизнес-класса" находился пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который не реагировал на требования бортпроводников соблюдать порядок, выражался нецензурной бранью, отказывался занимать свое посадочное место и нанес ему удар по лицу", - рассказала Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

26-летний житель города Екатеринбурга был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Сотрудники транспортной полиции опросили свидетелей происшествия. Проведено медицинское освидетельствование пострадавшего члена экипажа.

"По данному факту дознанием Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.213 УК РФ - "Хулиганство", - добавила официальный представитель ведомства.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.