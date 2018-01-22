В Екатеринбурге прошёл ещё один пикет обманутых дольщиков

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл еще один пикет обманутых дольщиков и пайщиков. Информацию об этом сообщил депутат Госдумы от "ЕР" Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Несмотря на мороз, в парке Чкалова собрались земляки, купившие квартиры в ЖК "Кольцовский дворик", ЖК "Щербакова, 20" и в незаконных домах, которые возводил Владимир Воробьев. Выслушал претензии к региональному минстрою, который "кормит завтраками", как нарушаются "дорожные карты", - пишет Альшевских.

Напомним, что свердловская межведомственная комиссия по защите прав дольщиков и пайщиков утвердила дорожную карту по решению проблем со строительством долгостроев.