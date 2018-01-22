Осужденный за соучастие в убийстве Немцова Шадид Губашев этапирован на Ямал

Осужденного за соучастие в убийстве Бориса Немцова Шадида Губашева доставили в колонию "Белый медведь" на Ямале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Губашев – в Лабытнанги, в колонии по адресу Северная, 33", - рассказала РБК адвокат Губашева Роза Магомедова.

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту столицы. Московский окружной военный суд 13 июля прошлого года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Площадь перед российским посольством в Вашингтоне получит имя погибшего.