Депутаты попросили администрацию Екатеринбурга спрашивать мнение людей при переименовании улиц

Депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров внес в администрацию города предложение о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав города. Речь идет об обязательном учете мнения людей при переименовании улиц. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Мансурова, коммунисты хотят добиться, чтобы в муниципальных нормативных актах была закреплена гарантия участия горожан в принятии решений по переименованию или присвоению названия очередной улицы, площади, сквера и т.д.

"Вы удивитесь, но сейчас нет четких гарантий вашего права высказать свою точку зрения, если завтра захотят переименовать именно вашу улицу. Да, опросы граждан проводятся, но это, скажем так, добрая воля администрации. И это хорошо. Но почему бы не закрепить существующую практику в нормах? К тому же, в ряде случаев опросы не проводятся вовсе. Так, улицу 9 Января переименовали вообще не спросив екатеринбуржцев, а ведь центр города - это публичное пространство и хорошо было бы узнать, что по этому поводу думаем мы с вами. Разве не так? Да и с переименованием той части улицы Толмачева, на которой не стоят жилые дома, вышло тоже не очень красиво. Чтобы нам ни говорили сторонники ренейминга, в тот раз результаты опроса жителей улицы не были учтены полностью, и переименование части улицы Толмачева в Царскую произошло, по сути, по инициативе всего одного интересанта - местной РПЦ. Так может, разработаем четкие правила, как и в каких формах должен проводиться учет мнения жителей города в случае инициатив подобных переименований? А они, судя по всему, ожидаются обильно..." - отметил народный избранник.

Он также напомнил, что полномочия по принятию решения о переименовании возложены на специально созданную для этого комиссию при администрации города. Состав комиссии определяется горадминистрацией, а ее решения утверждаются постановлением администрации. В настоящее время действует два муниципальных акта, регулирующих порядок присвоения наименований таким объектам. Оба утверждены постановлением администрации Екатеринбурга. Городская дума не может своим решением их отменить.

"Нужно внести изменения в устав города и прописать, что полномочия по определению порядка присвоения или изменения топонимических наименований отнесены к исключительной компетенции гордумы. И после этого гордума сможет и должна будет утвердить новые правила, вместо вышеназванных. С четкими правилами насчет публичных слушаний, опросов и т.д. Так вот, чтобы внести эти изменения в устав, открывающие дорогу к дальнейшей демократизации этого процесса, нужно провести публичные слушания, - так требует сам устав, и это правильно", - пояснил Мансуров.

Напомним, ранее 13(!) общественный организация выступили с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они попросили ввести мораторий на переименования. Их уже поддержали другие общественники.

Отметим, что ранее на итоговой пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление относительно переименования области и улиц. "В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он.