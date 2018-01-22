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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Депутаты попросили администрацию Екатеринбурга спрашивать мнение людей при переименовании улиц
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администрация Екатеринбурга (2013) | Фото:

Депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров внес в администрацию города предложение о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав города. Речь идет об обязательном учете мнения людей при переименовании улиц. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Мансурова, коммунисты хотят добиться, чтобы в муниципальных нормативных актах была закреплена гарантия участия горожан в принятии решений по переименованию или присвоению названия очередной улицы, площади, сквера и т.д.

"Вы удивитесь, но сейчас нет четких гарантий вашего права высказать свою точку зрения, если завтра захотят переименовать именно вашу улицу. Да, опросы граждан проводятся, но это, скажем так, добрая воля администрации. И это хорошо. Но почему бы не закрепить существующую практику в нормах? К тому же, в ряде случаев опросы не проводятся вовсе. Так, улицу 9 Января переименовали вообще не спросив екатеринбуржцев, а ведь центр города - это публичное пространство и хорошо было бы узнать, что по этому поводу думаем мы с вами. Разве не так? Да и с переименованием той части улицы Толмачева, на которой не стоят жилые дома, вышло тоже не очень красиво. Чтобы нам ни говорили сторонники ренейминга, в тот раз результаты опроса жителей улицы не были учтены полностью, и переименование части улицы Толмачева в Царскую произошло, по сути, по инициативе всего одного интересанта - местной РПЦ. Так может, разработаем четкие правила, как и в каких формах должен проводиться учет мнения жителей города в случае инициатив подобных переименований? А они, судя по всему, ожидаются обильно..." - отметил народный избранник.

Он также напомнил, что полномочия по принятию решения о переименовании возложены на специально созданную для этого комиссию при администрации города. Состав комиссии определяется горадминистрацией, а ее решения утверждаются постановлением администрации. В настоящее время действует два муниципальных акта, регулирующих порядок присвоения наименований таким объектам. Оба утверждены постановлением администрации Екатеринбурга. Городская дума не может своим решением их отменить.

"Нужно внести изменения в устав города и прописать, что полномочия по определению порядка присвоения или изменения топонимических наименований отнесены к исключительной компетенции гордумы. И после этого гордума сможет и должна будет утвердить новые правила, вместо вышеназванных. С четкими правилами насчет публичных слушаний, опросов и т.д. Так вот, чтобы внести эти изменения в устав, открывающие дорогу к дальнейшей демократизации этого процесса, нужно провести публичные слушания, - так требует сам устав, и это правильно", - пояснил Мансуров.

Напомним, ранее 13(!) общественный организация выступили с обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они попросили ввести мораторий на переименования. Их уже поддержали другие общественники.

Отметим, что ранее на итоговой пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление относительно переименования области и улиц. "В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он.

Другие новости по темам: мораторий, переименование улиц, публичные слушания, устав, КПРФ, Эдуард Мансуров
22.01.2018 08:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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Депутаты попросили администрацию Екатеринбурга спрашивать мнение людей при переименовании улиц
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