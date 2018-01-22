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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Новости
22.01.2018 08:25 Мск (10:25 Екб)
политика | В России
СМИ: Предвыборная программа Путина будет представлена на встрече с доверенными лицами
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Владимир Путин, форум ОНФ (2017) | Фото: youtube.com

Кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, которая с большой долей вероятности состоится в конце января, пишут "Известия".
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Все детали предстоящего мероприятия станут известны уже на следующей неделе, сообщил изданию источник в предвыборном штабе кандидата.

"Под него будет выбрано место в Москве. Дата зависит от графика Путина как действующего президента. Надеемся, до конца января. Будут ли озвучены какие-то пункты программы - неизвестно. Но точно прозвучат поручения доверенным лицам, по которым, не исключено, можно будет судить о контурах программы", - приводит газета слова сопредседателя предвыборного штаба Путина Елены Шмелевой.

При этом она добавила, что программа будет представлена через предвыборный штаб, и с ней подробно ознакомятся все, кто напрямую связан с его работой.

"Есть понимание того, что программа будет затрагивать самый широкий спектр вопросов. С нашей стороны, безусловно, есть некоторое участие в подготовке справочной информации и аналитических материалов. Однако полностью с текстом мы еще не ознакомлены, все-таки это прерогатива самого кандидата", - сказала Шмелева.

Ранее издание уже сообщало о предстоящем мероприятии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча пройдет вне рабочего времени Путина. Окончательный список доверенных лиц, скорее всего, не будет превышать 500 фамилий. На сегодняшний день известны 259 доверенных лиц, остальные будут донабраны в два этапа, при этом с их предварительными списками кандидат знакомится лично.

О начале подготовки главного документа предвыборной кампании Путина стало известно летом 2017 года; основная работа над программой велась в администрации президента. Свои предложения в программу также готовят члены высшего совета партии "Единая Россия" и близкий к кремлевской администрации Экспертный институт социальных исследований, пишут "Известия".

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22.01.2018 08:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:25 Екб


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СМИ: Предвыборная программа Путина будет представлена на встрече с доверенными лицами
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