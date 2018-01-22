СМИ: Предвыборная программа Путина будет представлена на встрече с доверенными лицами

Кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, которая с большой долей вероятности состоится в конце января, пишут "Известия".

Все детали предстоящего мероприятия станут известны уже на следующей неделе, сообщил изданию источник в предвыборном штабе кандидата.

"Под него будет выбрано место в Москве. Дата зависит от графика Путина как действующего президента. Надеемся, до конца января. Будут ли озвучены какие-то пункты программы - неизвестно. Но точно прозвучат поручения доверенным лицам, по которым, не исключено, можно будет судить о контурах программы", - приводит газета слова сопредседателя предвыборного штаба Путина Елены Шмелевой.

При этом она добавила, что программа будет представлена через предвыборный штаб, и с ней подробно ознакомятся все, кто напрямую связан с его работой.

"Есть понимание того, что программа будет затрагивать самый широкий спектр вопросов. С нашей стороны, безусловно, есть некоторое участие в подготовке справочной информации и аналитических материалов. Однако полностью с текстом мы еще не ознакомлены, все-таки это прерогатива самого кандидата", - сказала Шмелева.

Ранее издание уже сообщало о предстоящем мероприятии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча пройдет вне рабочего времени Путина. Окончательный список доверенных лиц, скорее всего, не будет превышать 500 фамилий. На сегодняшний день известны 259 доверенных лиц, остальные будут донабраны в два этапа, при этом с их предварительными списками кандидат знакомится лично.

О начале подготовки главного документа предвыборной кампании Путина стало известно летом 2017 года; основная работа над программой велась в администрации президента. Свои предложения в программу также готовят члены высшего совета партии "Единая Россия" и близкий к кремлевской администрации Экспертный институт социальных исследований, пишут "Известия".