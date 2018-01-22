В Челябинске открылся предвыборный штаб Бориса Титова

В Челябинске официально приступил к работе общественный предвыборный штаб кандидата на пост президента РФ Бориса Титова. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Партии роста".

На Южном Урале штаб возглавил руководитель челябинского отделения "Партии роста", депутат ЗСО Валихан Тургумбаев.

Основными мероприятиями штаба станут круглые столы с представителями общественности и лидерами общественного мнения региона, организация встреч кандидата с избирателями, распространение агитационных материалов и самой программы "Стратегия роста". Также ожидается, что в период агитации в регион приедет Борис Титов, который проведет ряд предвыборных мероприятий.

В региональном отделении партии подчеркнули, что на сегодняшний день в поддержку Бориса Титова из необходимых 100 тыс. подписей осталось собрать всего 10 тыс. Сдавать их в ЦИК кандидат будет 25-26 января. Необходимое количество подписей собрали и в Челябинской области. Однако окончательная цифра будет названа после проверки подписных листов.