У Екатеринбурга больше шансов: Франция вышла из гонки за ЭКСПО-2025

Франция решила не участвовать в гонке за право проведения международной выставки ЭКСПО-2025, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается во французском издании le Monde, решение принял премьер-министр страны Эдуар Филиппа. Он не хочет подвергать страну финансовым рискам. Премьер-министр Франции отметил "структурные недостатки" экономической модели проекта.

Отмечается, что Франция будет принимать у себя Олимпиаду в 2024 году.

"Мы предполагали, что Париж может выйти из предвыборной гонки за ЭКСПО, так как ранее Франция выиграла право проводить другое крупное международное событие - летнюю Олимпиаду в 2024 г. Поэтому логично, что французские власти решили сфокусировать внимание только на одном значимом проекте. Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники - Осака и Баку", - сообщала ранее глава Заявочного комитета ЭКСПО- 2025 Светлана Сагайдак.

Ранее было опубликовано заявочное досье Екатеринбурга на участие в конкурсе на право проведения выставки в 2025 г. Стало известно, как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут город и сколько будет стоить билет на выставку.