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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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У Екатеринбурга больше шансов: Франция вышла из гонки за ЭКСПО-2025
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представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге (2017) | Фото: заявочный комитет ЭКСПО-2025

Франция решила не участвовать в гонке за право проведения международной выставки ЭКСПО-2025, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается во французском издании le Monde, решение принял премьер-министр страны Эдуар Филиппа. Он не хочет подвергать страну финансовым рискам. Премьер-министр Франции отметил "структурные недостатки" экономической модели проекта.

Отмечается, что Франция будет принимать у себя Олимпиаду в 2024 году.

"Мы предполагали, что Париж может выйти из предвыборной гонки за ЭКСПО, так как ранее Франция выиграла право проводить другое крупное международное событие - летнюю Олимпиаду в 2024 г. Поэтому логично, что французские власти решили сфокусировать внимание только на одном значимом проекте. Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники - Осака и Баку", - сообщала ранее глава Заявочного комитета ЭКСПО- 2025 Светлана Сагайдак.

Ранее было опубликовано заявочное досье Екатеринбурга на участие в конкурсе на право проведения выставки в 2025 г. Стало известно, как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут город и сколько будет стоить билет на выставку.



Развитие сюжета: Ранее 22.01.2018 09:26 Мск
"Если будет нужно, добавим еще 100-200 га", - площадь ЭКСПО-парка в Екатеринбурге может быть увеличена

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22.01.2018 07:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.01.2018 14:43 Мск
Франция может выйти из гонки за ЭКСПО-2025

Ранее 16.01.2018 10:34 Мск
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У Екатеринбурга больше шансов: Франция вышла из гонки за ЭКСПО-2025
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