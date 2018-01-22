Сильные морозы оставили дома школьников "тюменской матрешки"

Холодная погода оставила школьников "тюменской матрешки" дома, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, об отмене занятий сообщили в администрации Ханты-Мансийска. Занятия для первой смены с 1 по 11 класс были отменены в связи с низкой температурой воздуха минус 42°С. В Нефтеюганске, по информации местных властей, столбики термометров опустились до минус 44°С. Отменены занятия также в Белоярском, Урае и других муниципалитетах Югры.

О неблагоприятных погодных условиях сообщили также власти Ноябрьска. На сайте администрации сообщают, что в связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 11 класс на улице не рекомендуется и небезопасно.

Как сообщало Накануне.RU, в Тюмени отменили занятия для первой смены школьников 1-4 класса. Добавим, что, помимо областной столицы, занятия для первой смены с 1 по 9 класс отменили в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске.