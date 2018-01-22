"Они взрывают гражданский мир", - общественники выступили против переименования улицы Володарского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге общественники выступили против переименования улиц в целом и переименования улицы Володарского в Богоявленскую в частности. Активисты "Гражданского комитета в защиту исторического достоинства" также выступили с заявлением в связи с развёрнутой, по их мнению, в городе десоветизацией. Об этом Накануне.RU сообщили сами общественники.

"Есть несколько аспектов. Переименование может идти в контексте исторической справедливости, но тогда мы переименовываем все улицы и возвращаем Грязнуху, Водочную, убираем улицу Ельцина. Переименование может идти из-за невозможности сохранения названия в связи с преступными действиями лица, именем которого названа улица. Но должны быть именно доказанные факты. И главное, поскольку любое название улицы — это социокультурная ценность города, переименование должно происходить при широком обсуждении городского сообщества. Об этом говорится в законе о местном самоуправлении, в градостроительном кодексе. Общественное обсуждение — это официальное, необходимое действие", — заявил заведующий кафедрой градостроительства УралГАХУ Сергей Санок.

Что касается переименования улицы Володарского в Богоявленскую, то по мнению общественников, "очень часто разные представители власти и церкви совершенно безосновательно называют большевиков и представителей советской власти "террористами, "убийцами" и так далее".

"Если говорить конкретно о Володарском, то выясняется ровно обратное. Он не имеет отношения к каким-либо репрессиям, даже к борьбе с оружием в руках. Он если и "сражался", то только при помощи газетных полос. Он отвечал за печать, занимался агитацией и пропагандой. И он был убит заговорщиками. То есть он точно не "террорист", он жертва индивидуального террора, который до революции и после использовали эсеры", — сообщил участник комитета, публицист, руководитель "Политклуба" свердловского отделения движения "Суть времени" Алексей Банников.

По мнению профессора, доктора философских наук, академик РАЕН, РАСН Вадима Егорова, инициативы по переименованию улиц имеют подспудную цель – отвлечения внимания от реальных проблем в регионе и городе. При этом он убеждён, что действия десоветизаторов подрывают гражданский мир и согласие.

"Напрашивается аналогия. Может быть, она не совсем корректная, но интересная. Как иногда террористы под определенные даты взрывают объекты, где гибнут люди, так и иногда некоторые наши "ошпаренные" деятели, общественные и государственные. Им просто не сидится накануне 22 апреля или 7 ноября, или 21 января. То есть они выступают как такие своего рода "психологические террористы“. Они ведь взрывают тот самый гражданский мир, о котором они якобы так хлопочут", - поделился мнением Вадим Егоров.

Мнение профессора поддержала член комитета, архитектор Елена Двойникова: "Любая замена исторических названий создает напряженность в обществе. Нам это нужно сейчас? Это нехорошо".

Вадим Егоров также подчеркнул, что "десоветизаторы и есть сила, подрывающая гражданский мир".

"Но они же — сила, отвлекающая от чего-то. Когда происходит крупная кража, расхищение чего-то, то такого рода призывы выступают как некий "отвлекающий маневр", чтобы переместить внимание из родной и близкой для наших чиновников денежной сферы, от их родных миллиардов, в сферу культурно-идеологическую", - сказал он.

Также в ходе обсуждения члены комитета поддержали обращение 13 общественных и ветеранских организаций Свердловской области и Екатеринбурга против десоветизации. Общественники попросили региональные власти ввести мораторий на переименования области, городов, населённых пунктов и улиц.

Отметим, что ранее на итоговой пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление относительно переименования области и улиц.

"В любом случае, переименовывать улицы или нет, должны решать жители, которые проживают на этих улицах. Должны быть проведены соответствующие процедуры. Я подчеркиваю, это не должно быть административно сверху. Если такая инициатива есть, она должна быть рассмотрена", - сказал он. А, отвечая на вопрос о демонтаже памятника Ленину, глава региона вновь подчеркнул, что решение должны принимать люди. При этом, он пояснил, что это его мнение "как губернатора", но если говорить "как человек", то "если я утром проснусь и памятника Ленину не будет - я не расстроюсь".