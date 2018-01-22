Пентагон проверит готовность инфраструктуры соседей России к условиям военного времени

Оборонное логистическое агентство США изучит инфраструктуру пяти европейских стран на предмет готовности к условиям военного времени. В список вошли Белоруссия, Украина, Молдавия, Финляндия и Польша, говорится в документе, с которым удалось ознакомиться RT.

Исследование, как утверждается, необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

В итоговых отчетах должны содержаться данные о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды. Также Пентагон интересуют строительные материалы - песок, цемент, колючая проволока, пиломатериалы и строительная техника.

Кроме того, при составлении отчета подрядчик должен указать, какие существуют проблемы с поставками перечисленных выше материальных средств. Также необходима информация о местных и региональных производственных мощностях, а также о мобилизационных возможностях. Важно отметить, что одной из целей программы, в рамках которой проводится исследование, является содействие военным операциям США.

В исследовании должно быть указано, сколько времени займет доставка материалов из Соединенных Штатов по морю и по воздуху в Белоруссию, Финляндию, Молдавию, Польшу и Украину. Также США интересует транспортная инфраструктура перечисленных стран - порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование, а также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.

Эксперты отмечают, что все эти страны находятся в непосредственной близости к России, а подобный сбор данных является одним из этапов подготовки к началу боевых действий.

В декабре Корпус морской пехоты США попытался сгладить заявления своего командующего генерала Роберта Неллера о том, что на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) надвигаются войны.